Tõrva Astronoomiaklubi avab Tartus astrofotode näituse

Näitusel olevad fotod on jäädvustatud Tõrva pimedast taevast klubi liikme Taavi Niittee poolt. Lisaks tuttavale Kuule ja Päikesele saab näha udukogusid ja galaktikaid – nii kaugeid ja nõrku, et palja silmaga nende valgust püüda oleks lootusetu. Olgugi, et need fotod ei pürgi kvaliteedilt maailma tippu, teevad need siiski silmad ette nii mõnelegi pildile raamatutest, mille ajel huvi astronoomiassse klubi liikmetel lapsepõlves süttis. Loodetavasti sütitavad need huvi teisteski või vähemalt viivad vaatajad kas või korrakski argimuredest kaugemale ja rändama universumis, mille eneseteadlikeks osadeks meist igaüks on.