Anneli Sammel: alkoholist puhates teeme tervisele teene

Lõõgastuda ja rõõmupakkuvaid tegevusi saab nautida ka alkoholita. Et sellele tähelepanu juhtida, on tervise arengu instituut (TAI) ja tervisekassa ka tänavu ellu kutsunud algatuse «Septembris ei joo». See annab hea võimaluse vaadata üle oma käitumismustrid, võtta aega iseendale ning turgutada oma tervist.