Maarius Suviste: millal on kõige parem uut kooliaastat alata?

Kooliaasta lähenedes on siin-seal lastevanemate seas esile kerkinud teema, millal ikkagi on õige aeg uue õppeaasta ava­aktust pidada. On see tava kohaselt teadmistepäeval, 1. septembril, mis seekord on pühapäev, või hoopis uue nädala esimesel päeval ehk 2. septembril.