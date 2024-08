Karolin Lindsalu: koolitee algus pole naljaasi

Oluline on rääkida lastele ka pisinüansse bussisõidu reeglitest. Näiteks, et vanematele inimestele tuleks pakkuda istet, bussisõidu ajaks oleks sobilik võtta seljast koolikott. Bussides, kus on turvavööd, tuleb need kindlasti turvalisuse tagamiseks kinnitada.

Bussisõidu juures on oluline, et laps teaks ja tunneks teed, kus buss liigub ja millised on peatused. Võib juhtuda, et ta unustab enda peatuses maha minna. Emad-isad võiksid selgitada sedagi, kuidas sellisel juhul käituda.

Lapsel ja vanemal peaks olema kokku lepitud ajad, millal laps võiks kusagil olla. Kui laps hilineb, tuleks tal sellest aegsasti emale või isale teada anda. Vanemad võiksid päeva vältel teha kontrollkõnesid, et teada, kus laps viibib. Viimasel ajal on populaarsust koguma hakanud äpid, mille abil saab vaadata lapse asukohta.

Kui täiskasvanuna järgime liiklusreegleid ja peame nendest lugu, on see eeskujuks ka pere noorematele. Tegelikult tuleks lapsi usaldada – nad saavad hakkama ja on nutikad. Kui vanem on ise enesekindel, kandub see enesekindlus tihti üle ka lapsele.

Liiklusreeglite järgimine on oluline, et me kõik jõuaks koju pere juurde.