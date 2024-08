GALERII Taevapargi pühitsemine sai võimsa lõpupõrina taikotrummidelt

Ziqqurat on tohutu torn, millest räägitakse 1. Moosese raamatus. Moosese raamatu järgi jagasid kunagi kõik maa inimesed ühte keelt ja ühte kultuuri. Et mitte elada üksi ja olla lahus, otsustasid nad ehitada linna, millel üle kõrgub tohutu torn - Ziqqurat. Et inimkond ei saavutaks ülimat võimu, ajas Jumal inimeste keeled segamini, hajutades nad laiali üle terve maailma. Läbi taikotrummide võimsate helide ja kaunite tantsunumbrite jutustati festivalilaval lugu solidaarsusest, üksteisemõistmisest, hoolimisest ja kokku hoidmisest.