Valesti pargitud tõuksid takistavad Valgas liiklust

Bolti elektrilised renditõukerattad jõudsid tänavu esimest korda ka piirilinna Valka ja see pole läinud päris murevabalt. Peamine murekoht on sarnaselt teistele asulatele asjaolu, et kasutajad jätavad tõukerattad pärast sõitu risti teele seisma, mõnikord on ratas sätitud isegi sõiduteele.

Bolti tõukerattad vuravad Valga teedel tänavu kevadest. Firma tõukerataste suuna juhi Karl Apsoloni sõnul annab tunda, et teenusega harjumine võtab veidi aega. Sama on näha olnud teistes linnades. «Ka Võru näitel oleme näinud, et esimesel hooajal oli parkimisega rohkem probleeme, aga mida hooaeg edasi, seda teadlikumaks on kasutajad muutunud. Ka parkimiskultuur on oluliselt paranenud. Valgas kumab natule läbi veel kliendi kogenematus.»