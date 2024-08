Läti minister pooldab naiste kohustuslikku ajateenistust

«Loomulikult ei juhtu see täna ega homme,» ütles minister teisipäevases teleusutluses ja märkis, et sobivaim aeg selleks võiks olla 2028. aasta, mil Lätis kavatsetakse ajateenistusse kutsuda 4000 inimest.

Sprūds märkis, et enne seda peab toimuma ühiskonnas arutelu ja see ongi juba alanud. Samuti on muudatuse elluviimiseks vaja teha teatavaid ettevalmistustöid, näiteks tagada pidevalt paraneva riigikaitseteenistuse hea kvaliteet ja rahuldada kõik reservväelaste vajadused.