Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel on munitsipaalkoolide õpetajate keskmine brutopalk 120 protsenti Eesti keskmisest. Pedagoogide töötasu alammäär ja brutopalk on kolmeteistkümne aasta jooksul kasvanud enam kui kaks korda ja viimase aasta vältel veerandi võrra. Siiski kinnitavad nii õpetajad kui ka koolijuhid, et kõrge palk tuleb lisatöö arvelt.