Raul Kadaste: valmistumine uueks õppeaastaks algab juba kevadel

Eesti riik on hädas noortega, kes ei õpi ega tööta, seega ei panusta kuidagi riigi toimimisse, arengusse ega selle majandusse. Ja kui midagi ei muutu, ei tee nad seda ka tulevikus. Selliseid noori on meil liiga palju ning kogumina see arv aina kasvab. Kuid mis on selle põhjus ning kuidas sellest üle saada?