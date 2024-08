Launo Agan: kaotada pole ju mitte midagi

Inimene on oma loomult alalhoidlik – ehitab endale käepärastest materjalidest onni, kuhu halva ilma eest varju minna. Harib põldu, et toiduvarud oleks tagatud. Tema ülesanne justkui ongi leida see oma koht elu masinavärgis, et seal siis nokitseda ja oma vajadusi täita. Kui toimiv rütm ja koht leitud, on juba ebamugav sellest loobuda.