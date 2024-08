Tervisekassat ähvardab üüratu eelarvepuudujääk

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul on tervishoiu rahastamine keerulises seisus, kuna kulud on demograafilise olukorra ja meditsiini kiire arengu tõttu kasvanud. «Elanikkonna vananemise tõttu suureneb iga aastaga vajadus tervishoiuteenuste järele, samuti suurenevad kulud üha sagedasemate krooniliste haiguste tõttu. Samas on uued töövormid, muutused tööturul ning töökäte vähenemine kaasa toonud sotsiaalmaksu ebaregulaarse laekumise,» sõnas minister.