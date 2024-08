Lõuna-Eestis tuleb evakueerida tuhatkond inimest

Lõuna Sillale oodatakse osalema inimesi eelkõige Tartust, Võrust, Põlvast ning Setomaa, Kanepi, Tõrva, Rõuge, Räpina, Elva ja Kambja valdadest. Inimesed täidavad õppusel evakueeritavate rolli, keda evakueeritakse Viljandimaale. Osalemiseks on vaja end eelnevalt registreerida, milleks on info leitav päästeameti kodulehelt.

Lõuna päästekeskuse juhi Tagne Tähe sõnul on tegemist suurima ulatusliku evakuatsiooni õppusega, mis Eestis seni läbi viidud. „Paraku on sõjaoht viimastel aastatel ida suunalt kasvanud ja seetõttu peame valmistuma kõige tõsisemaks stsenaariumiks,“ ütles Tagne Tähe. „Lõuna Sild annab nii evakueeritavatele kui ka evakuatsiooni läbiviijatele väga väärtuslikke kogemusi ja teadmisi, et sellega arvestada.“