Tõrvas alustas tööd uus lastekaitsespetsialist

Ragne Margus on omandanud rakendusliku kõrghariduse sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal ning töötanud viimased neli aastat sotsiaalnõustajana. "Sotsiaaltöötaja kutse valikul osutusid määravaks enda empaatiline iseloome ja elukogemused, mille lahendamiseks on mul endalgi sotsiaalvaldkonna teenuseid tarvis olnud," rääkis Ragne Margus ning lisas, et lastekaitsetöö väljakutse sai vastu võetud eelkõige soovi tõttu päriselt midagi ära teha lastega perede murede lahendamiseks.