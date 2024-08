Põlva arst tõi välismissioonide kogemuse maakonnahaiglasse

Indrek Olveti on Põlva haigla erakorralise meditsiini arst ja kaitseväelane, kes on omavahel ühendanud kaks paeluvat eriala. Ta on saanud oma meditsiini- ja juhtimisalased teadmised panna proovile kõige äärmuslikemas tingimustes välismissioonidel Afganistanis.