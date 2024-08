GALERII Kreutzwaldi kooli pere kõndis rongkäigus Tamula järve rannast koolimajja

«Ma loodan, et kõigil õpilastel oli, tore, vahva ja rõõmus suvi ning kõik on täis tahtmist ja koolilusti, et alustada selleaastast kooliteed,» sõnas avaaktusel Võru linnapea Kalvi Kõva ning lisas, et vanemate klasside õpilaste hoole alla tulevad tänavu enam kui 70 esimese klassi õpilast. «Võtke nad hästi vastu ja olge neile toeks.»