Koroonaviirus sunnib patsiente taas haiglaravile

Inimesed on hakanud koroonaviiruse tõttu taas haiglasse sattuma. Kui praegu on haiglaravi vajajaid veel üksikuid, siis algav kooliaasta võib viiruse levikut hoogustada ning arstiabi vajavate inimeste arvu suurendada.

Lõuna-Eesti haigla juhatuse liige Arvi Vask kinnitas, et Võru serval asuvas haiglas on üksikuid koroonahaigeid patsiente olnud juba mõne viimase nädala jooksul. «Massilist haigestumist pole olnud,» sõnas ta. «Covid on meie patsientidel paregu eelkõige pigem selline probleem, mis muudab ägedamaks patsientide kroonilisi haigusi.»