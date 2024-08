Lahkus Põlvamaa üks mastimändidest

Kagu-Eestile omaselt tegeleb 2001. aastal asutatud firma puiduga, valmistades mööblidetaile. Jõuliselt on laienetud nii hoonete, seadmete kui ka uute toodete poolest, suurendades igal aastal käivet 400 000 kuni 500 000 euro võrra. Töötajaid on püsivalt poolesaja ligi, ettevõte toetab ka kohalikku sporditegevust.

Paar aastat enne kõrge tunnustuse osaliseks saamist andis Kalev Abel firma üle poeg Argole, leides, et noortel on pealehakkamist rohkem.

Järehüüde Kalev Abelile on avaldanud Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon, kes märgib, et lahkunud on hea sõber, nõuandja ja mänedžer. «Kalev oli pikaajaline motoentusiast, quadisõitja Argo Abeli isa ja Martin Kähri vanaisa. Ta toetas pikki aastaid Eesti quadide Rahvuste Krossi võistkonda ja ka noortesporti. Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon avaldab Kalevi lähedastele kaastunnet. Head sõitu taevastel krossiradadel!»