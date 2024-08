Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma soovib, et pööraksime rohkem tähelepanu loodu hoidmisele.

Homme saab alguse looduhoiukuu. See on aeg, mil kristlikud kogudused üle maailma on kutsutud palvetama, mõtisklema ja tegutsema Jumala loodu heaks.