Rahvakultuurispetsialist Aigi Pall: kõige tähtsam on märkamine

Algselt tegi ta õppekava valiku hoopis sellega kaasnenud näitlemise lisaeriala tõttu. «Salong-Teatri juht Dajan Ahmet otsis näitlejaid tänavalt ja nii ma sattusin sinna teatrisse. Sealt läks suur ports noori ülikooli just näitlemise lisaeriala pärast õppima,» rääkis Pall. «Kohtan kursusekaaslasi igal pool – kes on mõne rahvamaja juures, kes ministeeriumis,» on ta õnnelik kontaktide säilimise üle.

Võrumaale kolides oli Aigi Palli esimene töökoht Vastseliina rahvamajas juhatajana. «Vastseliinas tööd alustades oli mul esimene kogemus sellest, mida tähendab elada päriselt Võrumaal – kohtuda inimestega ja näha kohalikku kultuurielu. See oli midagi muud kui see, mida olin kogenud varem. Tajusin seda, kui oluline on olla selle kogukonna liige,» kõneles Pall. «Kui keegi kuskilt kaugelt tuleb ja midagi teeb, see ei toimi. Isiklik suhe sellistes piirkondades on hästi oluline.»