Koolide liitmise tulemusena on haridusasutuste arv Lõuna-Eestis vähenenud. Mitmed koolid on koondunud ühe nime alla, kuid jätkavad tööd eri majades. Pühapäevale langev esimene september on esimese koolipäeva aktuse toimumise jaganud aga laias laastus kaheks: nädala viimasele päevale või esmaspäevale. Avaldame andmed nendes Lõuna-Eesti koolides sel sügisel haridusteed alustajate kohta, kes seda teavet meiega jagasid.