Vastne koolijuht: Olemasolevaid klassikomplekte lõputult hoida ei ole võimalik

Kuidas olete enda arvates uue kooli käimatõmbamisega hakkama saanud?

Usun, et olen kenasti hakkama saanud. Sisseelamine on läinud äraütlemata hästi. Mind on kõikides koolimajades päris hästi vastu võetud, oleme leidnud kiiresti kontakti. Tundub, et meie arusaamad ja väärtushinnangud on sarnased – sellepärast on mul ka lihtne siia tulla. Esimene usaldus on täiesti tekkinud.