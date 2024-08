Virmalisekütid said augustis hea saagi

"Praegu on käimas 25. päikesetsükkel, mis on tasapisi lähenemas oma aktiivsusmaksimumini. Päikesetsükkel on ligi üksteist aastat kestev, enam-vähem ühtlase rütmi järgi kulgev muutuste järgnevus Päikese aktiivsuses, mida hinnatakse päikeselaikude hulga järgi Päikese pinnal," kirjutab Kiitsak sotsiaalmeedias ja lisab, et virmalisteküttide jaoks on jätkuvalt väga head ajad.