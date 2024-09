Suur galerii Valgamaa suurimas koolis läheb esimesse klassi 69 juntsut

Valga vallavolikogu esimees Lauri Drubinš lausus, et üks tore kooliaasta on taas ootamas. «See on kindlasti aeg, kus saate omandada uusi teadmisi ja oskusi, kuid mis kõige tähtsam, taaskohtuda või leida endale uusi sõpru, tuttavaid, kellega koos terve pikk elu rännata. Kool on koht, kus õpime hoolimist, väärikust, õpime hindama teineteist ja koos kasvama.»