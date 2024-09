GALERII Setomaa vald tähistas Treski laval õppeaasta algust ja haridusreformi lõppu

Kudre sõnul näitab tänane päev, et haridusreform ei ole lõppenud tüliga, vaid on sündinud koostöös kogukonnaga. «Me oleme täna sõbralikud ja õnnelikud,» tõdes ta. «Nii lapsevanemad kui ka valla elanikud on öelnud, et nüüd saame ainult ühiselt edasi minna – taganemisteed enam ei ole.»