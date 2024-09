Prangel ja Allik jahivad kolmandat Klassiku tiitlit

«Rattamaratonile lähen gravel-rattaga ning loodan rahulikult esisaja hulka sõita. Tartu linnamaratonil tahaksin isiklikku rekordit maratonijooksus parandada, sest senised 2.44 ja 2.48 kripeldavad. Tahaks maratoni 2.40 joosta,» selgitas oma kolmandat Klassiku võitu jahtiv Prangel. Kolme etapi järel on tal 3021 punkti ning edu lähima jälitaja Risto Raidi ees on 50 punkti.