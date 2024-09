Valitsus eraldas ühistranspordile 18,2 miljonit eurot

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman selgitas, et ühistranspordi prognoositud eelarve puudujääk on sel aastal 19,8 miljonit eurot. Ministeerium katab sellest 1,6 miljonit. «Tegemist on väga olulise sammuga, tänu millele saab bussi-, rongi-, parvlaeva- ja lennutransport jätkuda senises mahus. Senine ühistranspordikorraldus tuleb üle vaadata, et me ei peaks tulevikus aasta keskel riigireservist raha paluma,» lausus Hartman.