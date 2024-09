Lemmikut päästma tõtanud mehe käsi jäi naabri koera lõugade vahele

Neljapäeval kodu poole tagasi kõndides nägi ta, et naaber ujutab järve ääres oma lambakoera. «Kui koer meid nägi, siis kohe ründas,» kirjeldas Solom. «Alguses hakkasid koerad omavahel kaklema. Mina läksin enda oma kaitsma. Selle peale võttis teine koer mul käest kinni. Ligi kümme minutit käis see jagelus. Rünnanud koeral rihma kahjuks ei olnud, millest saanuks kinni võtta, et teda ära tirida.» Toimunut nägi pealt ka teise koera perenaine, kes loomale järgnenud oli.