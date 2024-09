Jaanus Barkala: vaesuse ümberjagamine ei loo uut rikkust ega aita omavalitsusi kuigi palju

Palju kära ja arutelusid tekitanud plaan, kuidas tulud ümber jagada, on nüüd siis meie parlamendis vastu võetud. See tegevuskava on saanud Robin Hoodi nime, sest piltlikult öeldes jagatakse ümber rikaste omavalitsuste tulevasi tulusid. Aga kes on Eestis omavalitsustest üldse rikas ja kes vaene? Ja mida sellest ümberjagamisest lõpuks arvata? See on mitmetahuline küsimus.