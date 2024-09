VIDEOLUGU Võrus kajab Lavrovi karje üle küntud põllu ja tärkava orase

«On maali, skulptuuri ja veidike ehteid ka. Aga need ehted ei ole ehted selles mõttes, nagu on juveelikunstniku tehtud. Mina olen ikkagi skulptor ja olen oma töödes lähtunud skulptuuri põhimõtetest, skulptuuri ülesehitusest,» tutvustas Seppet 30. augustil avatud näitust. «Need on ikkagi väikevormid, mis on ka kantavad.»