Vastseliinas ootab ees kultuuri- ja kogukonnalaupäevak

Seitsmendat aastat järjest toimuva ürituste sarja „5 Võru valla päeva" eesmärk on haldusreformi järgselt suureks Võru vallaks ühinenud viie piirkonna - Lasva, Orava, Vastseliina, Pühajõe ja Võru - inimeste liitmine. Kui varasemalt on ürituste sari suveperioodil toimunud kõikides valla piirkondades, siis käesolevast aastast korraldatakse see ühes Võru valla piirkonnas, tuues ühte piirkonda kokku teiste valla piirkondade kogukonnad, nende isetegevuslased ning külalised.

Kultuuri- ja kogukonnalaupäevaku jooksul on kõigil võimalik erinevate valla kogukondade tegemisi lähemalt uudistada: osaleda töötubades, maitsta head toitu, tutvuda inimeste, teenuste, toodetega. Avatud on Võru valla jututuba, kus soovijad saavad personaalselt vestelda Võru vallavanema Kalmer Puusepa ja teiste valla ametnikega. Kohal on Võru valla kultuuribuss „Kultuur ratastel“, kus tutvustatakse omavalitsuse huvitegevust ja üles on pandud kultuuribussi senist tegevust tutvustav fotonäitus.