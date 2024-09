Veriora alevik sai esimese DPD pakiautomaadi

„Pakiautomaadi lisamisega toome e-kaubanduse lähemale just sinna, kus seda kõige enam on tarvis, sest väiksemates alevikes nagu Veriora on füüsilisi kauplusi minimaalselt. Samal ajal, kui postkontoreid maapiirkondades suletakse, on pakiautomaadid sageli maapiirkondade elanike ainsaks lahenduseks tellitud pakke endale sobival ajal kätte saada," märkis DPD Eesti operatsioonide juht Mehis Aan.