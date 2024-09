Võrumaal juba mais sisuliselt valminud Nursipalu harjutusvälja ümbersõidutee Võru–Valga maanteelt Sõmerpalusse on endiselt avalikuks liikluseks suletud. Pole ka teada, millal keelumärgid tee otsadel maha võetakse.

Võru valda rajatud umbes 10 kilomeetri pikkune uus riigikaitseline tee sai mustkatte alla juba mai teises pooles. Sellelt on loodud juurdepääs Tsiatsungõlmaale rajatud Reedo sõjaväelinnakusse. Ühtlasi on see mõeldud asendama laiendatud Nursipalu harjutusalast läbi kulgevat Sõmerpalu–Mustahamba teed, kus tulevikus hakatakse liiklust piirama.