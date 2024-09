Janika Lõiv teenis MMil naiste olümpiakrossis 18. koha

«Sel aastal on raske olnud,» tunnistas Lõiv. «Andorra MMile tulles ei olnud suurema kõrguse peal hea tunne. Esimest aastat tundsin, kuidas see mind mõjutas. Eelmisel õhtul teatati, et tormi tõttu tehakse sõit koos U23 tüdrukutega. Seegi tekitas väikese ärevuse, sest stardis oli korraga väga palju osalejaid,» rääkis ta.