Kersti Kond: eestikeelne õpe tuli kui ehmatus

Kõiki vene peresid tarkusepäeval jagatud eestikeelsed aabitsad siiski ei ehmatanud, sest paljud emad-isad, kes valdavad riigikeelt kõrgtasemel, on selle enne laste kooliminekut oma võsukestele üpris selgeks õpetanud. Nemad teavad, et eestikeelne haridus annab lastele võrdsed võimalused õppida põhikooli lõpetamise järel edasi gümnaasiumides ja ülikoolides. Samuti muudab see töö leidmise lihtsamaks.