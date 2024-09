Postitee äärde kerkis nõiamaja

Läheduses parasjagu muru niitnud Kärt Kährik selgitas, et tegemist on pere ühisloominguga. «Tegijate hulgas on olnud minu isa Kalvin Kährik, ema Helja ja minu abikaasa Kaarel. Internetist otsib ideid põhiliselt ema – kui midagi näeb, paneb kavandi mitmest pildist kokku. Ema ütleb ka, kus mingi kuju peab asetsema. Seekord peaks seal olema Baaba-Jagaa (üleloomulik olend vene ja teistes slaavi muinasjuttudes, kes ilmub õudse väljanägemisega inimsööjast nõiana – M. M.) ja tema nõiamaja.»

Idee teostamisel on valdavalt kasutatud looduslähedasi materjale – näiteks maha kukkunud või murdunud puud. Nõiamaja ja selle asukate tegemisele kulus kaks nädalavahetust. «Põhiliselt teeme väljas, aga kui on halb ilm, saab ka küüni all teha, kus on rohkem ruumi,» mainis peretütar.