ÜKS KÜSIMUS Mida peaks tegema inimene, kes kahtlustab endal seenemürgistust?

Kelli Suvi, terviseameti mürgistusteabe osakonna ennetustööjuht:

Tuvasta võimalusel seen või meenuta, mida korjama läksid. Oluline on välja selgitada seente söömise ja sümptomite tekke aeg. Mürgistuse kahtluse korral ei ole mõistlik tegeleda iseravimisega. Seisundi hindamiseks, nüüdisaegsete ravivõtete ja juhiste teadasaamiseks tuleks helistada mürgistusinfoliini telefonil 16662, mis võiks olla telefoni salvestatud.

Mitme seeneliigi mürgistuste korral on abi aktiivsöest. Varuge koju, suvilasse ning reisile minnes piisav kogus aktiivsöetablette, täiskasvanu puhul on see kuni 200 tabletti. Aktiivsöe vajalikkuse ja õiges koguses kasutamise kohta annab nõu mürgistusinfoliini õde-konsultant. Kõneliin on eritasuta ning anonüümne ja toimib ööpäev läbi.