Tõrvakad kogunesid tulevikku planeerima

Tõrva volikogu esimees Maido Ruusmann selgitas, et arengukava koos eelarvestrateegiaga on valla tegevuste planeerimise kõige olulisem dokument. „Arengukava koostamisel lähtume „Tule Tõrva!“ kontseptsiooni kolmest vaalast – ela Tõrvas, investeeri Tõrva ja tule Tõrva,“ rääkis Ruusmann. „Viimastel aastatel oleme panustanud oluliselt valla elukeskkonna ja vaba aja veetmise võimaluste arendamisesse, valminud on keskväljak, veekeskus, staadion, tervisekeskus, uuenenud tänavavalgustus ja mis kõik veel. Ehk fookus on olnud elamisel ja külastamisel. Nüüd on aeg võtta fookusesse Tõrva investeerimine, seda nii olemasolevatele inimestele ja ettevõtjatele parem partner olemises kui uute juurde meelitamises.“