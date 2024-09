Tõrvas alustas tööd uus eestkostespetsialist

Kaija on lõpetanud Tartu Ülikoolis ärijuhtimise eriala ning täiendanud end Tartu Maaülikoolis põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise magistriõppes. Hetkel õpib ta Valgamaa kutseõppekeskuses tegevusjuhendaja erialal, et süvendada oma teadmisi ja oskusi sotsiaalvaldkonnas ning rakendada neid igapäevatöös.

"Olen alati olnud avatud uutele teadmistele ja väljakutsetele. Soovin senisest enam töötada inimestega ja inimestele. Panustades sotsiaalvaldkonda saan toetada ja aidata neid, kes seda kõige enam vajavad," sõnab Kaija ning lisab, et kuna ta on kogenud, kui oluline on toetus ja hoolitsus rasketes olukordades, on sotsiaalvaldkond tema jaoks eriti südamelähedane.