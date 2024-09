Galerii seenefestivalilt Haruldane seen võib oksjonil tuua maja hinna

Seenefestivali näitusel Karula rahvuspargi külastuskeskuses oli väljas suisa 194 liiki seeni, rääkis Karula rahvuspargi teabejuht Merike Tsimmer. Seenefestivali eesmärk on inimestele seentealast teavet jagada. «Sel aastal on see eriline, et metsad on kuivad, tavainimene ei lähegi metsa, sest arvab, et seent ei ole. Aga eilse päevaga saime kokku 194 liiki. Oskusliku otsimise ja seente tundmisega on võimalik söögiseeni leida,» lausus Tsimmer laupäeval.