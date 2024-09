Lähipäevil tuleb arvestada hoovihma võimalusega

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 5–10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15, peale keskööd saartel ja läänerannikul 10–15, puhanguti 20 m/s. Sooja on 8–14, rannikul kuni 18 kraadi. Teisipäeva päeval hakkab pilvisus lääne poolt tihenema – ennelõunal sajab saartel hoovihma, mis jõuab pärastlõunal ka mandrile. Puhub kagutuul 5–10, puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 10–15 puhanguti kuni 20 m/s. Õhtul hakkab kagu- ja lõunatuul järk-järgult nõrgenema. Sooja on 19–26 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimisega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõunakaaretuul 3–9, saartel puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 11–17 kraadi. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm ning mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul sadu ja pilvisus hõrenevad. Puhub lõunakaaretuul 3–9, saartel edelatuul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 18–22 kraadi.