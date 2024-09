Raudteeremondid toovad sõiduplaanidesse muudatusi

«Palume reisiplaane tehes igapäevasõitjatel väljumisajad üle vaadata ja tuletame algava kooliaasta eel meelde, et enne raudtee ületamist tuleb veenduda ohutuses. Iga täiskasvanu on eeskujuks lapsele, iga laps oma eakaaslasele – nii nagu autoteel ei tohi mängida ning seda ületades tuleb veenduda turvalisuses, tuleb ka raudteed ületada vaid selleks ette nähtud kohas ning veenduda, et rong ei lähene,» ütles Adamberg.