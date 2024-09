«Levi oli hea, aga sel aastal hakkas jama pihta». Uue sõjaväebaasi ümbruses kängus mobiililevi

«Eelmine aasta olime Tele2 kliendid ja kõik oli okei,» rääkis Sand. «Levi oli hea, aga sel aastal hakkas jama pihta; mõni kuu tagasi. Levi oli lõpuks nii halb, et mõtlesime, et Tele2-l on äkki mingi jama. Sai öeldud ka, et levi on kehva, vahetasin [operaatori] ära ja läksin Elisasse üle.»