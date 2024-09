Spordinädal kutsub koos liikuma

«Spordinädal leiab aset kümnendat korda ning selle juhtmõte on «Liigume koos!»,» ütles SA Liikumisharrastuse Kompetentsikeskus projektijuht ja Euroopa spordinädala koordinaator Eestis Renna Nelis. Ta lisas, et eesmärk on julgustada liikuma väikeste sammudega aktiivsema elustiili poole eelkõige neid, kes liikumist mingil põhjusel veel harrastanud ei ole.