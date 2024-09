Maitserännakul kokkav Joel Ostrat: head road saab hea tujuga

Staarkokk Joel Ostrat asub koos laulja Margit Tali ja spordimees Jaak Maega festivalil kokkama reedel. Roogades kasutavad nad kohalikku liha ja kala. «Võib juhtuda vaid, et mõni maitseaine on kusagilt mujalt kui Eestist,» märkis Ostrat. «Meil on menüüs eelroaks kohalik siseveekala tikritega, siis tuleb pikalt küpsetatud uluk pearoaks ja magusaks on Jaak Mae vanaema retsepti järgi kook, kuhu ise teeme juurde jäätise.»