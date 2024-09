Kultuurijuhid piilusid Võrus üksteise kalendritesse

«Vahel on olnud nii, et Põlvamaa on teinud peo ainult lastele ja noortele – sel juhul oleme Põlvamaa täiskasvanute kollektiive kutsunud ka meie maakonna peole esinema,» tõi kolleege võõrustanud Võrumaa kultuurijuht Kristi Vals hea koostöönäite. «Iga kahe aasta tagant toimub Põlvamaa eestvedamisel ju ka Kagu-Eesti tantsupidu, mida näiteks järgmisel aastal ei ole,» lisas ta.