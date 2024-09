Nüüd saab osta digiretseptiga ravimeid kõigis Baltimaades

«Märtsis ühines piiriülese digiretseptide ja terviseandmete vahetusega Läti. Praeguseks on oma retseptirohud teises riigis välja ostnud juba üle tuhande patsiendi,» ütles sotsiaalministeeriumi asekantsler Nele Labi. «Leedu on nüüdseks juba 13. riik, millega meil on alanud terviseandmete vahetus. Seni on seda piiriülest võimalust kõige enam vastastikku kasutanud Soome ja Eesti patsiendid ning retseptide arv ületab praeguseks juba 40 000.»