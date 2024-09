Anti Allas: esimene samm õigluse poole

Kõigepealt leiab Otepää vallavanema kirjutisest tõdemuse, et me nagu ei teagi, kes on rikkad ja kes vaesed omavalitsused. Tegelikult on Eesti linnu ja valdu aastaid seatud tulukuselt pingeritta ning käärid vaesemate ja rikkamate vahel aasta-aastalt aina kasvavad.