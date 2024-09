Jaan Rapp: parim aeg toidupatrioot olla

Just viies kuupäev on see, mil väga suur hulk eestimaalasi saab aastate jooksul kogunenud tööpanuse eest pangakontole sümboolse summa, mida tuntakse pensioni nime all. Ning pea kõik eakad, kes iseseisvalt sisseoste tegemas käivad, võtavad peagi pärast pensioniraha laekumist ette käigu toidupoodi. Ja ostavad märkimisväärselt palju.