Parvetajate hättasattumine käivitab sündmuste ahela

«Paneme proovile õnnetuseks valmisoleku. Selle, kuidas saab kiirevoolulise Pedeli jõe külmas vees noorte parvetajate ja neid päästma läinud ning hätta sattunud kaluri päästmise ja abi andmisega hakkama kohapealne päästeahel. Suunatud on see üritus kogukonna inimestele nii siin- kui sealpool Eesti-Läti piiri,» selgitas Heletäht.

Koordinaatori kinnitusel on üpris erakordne, et mängitakse läbi kogu tegevuste ahel, mis käivitub siis, kui häirekeskus saab teate õnnetuse kohta – sedapuhku siis selle kohta, et keegi on veekogul hätta sattunud. Sellest ka koguperesündmuse pealkiri.