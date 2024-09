Kogenud meedik asus Põlvas uude ametisse

«Egle Lihtsa on suurepärane täiendus haigla juhtimisse,» ütles Põlva haigla juhatuse liige Kristin Raudsepp. «Võttes arvesse tema pikka kogemust tervishoius ja konkreetselt Põlva haiglas, olen kindel, et koos haigla õdede ja hooldajatega saab ta edukalt aidata kaasa teenuste kvaliteedi hoidmisele ning arendamisele. Arvestades, et varem ei ole meie haiglas olnud patsiendikogemuse juhti, siis usun, et kõik võidavad.»